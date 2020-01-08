Путин внес кандидатуру Мишустина на пост премьера

Сообщается, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

Также сообщается, что сам Мишустин согласился возглавить правительство.

Новым премьер-министром России после отставки Дмитрия Медведева станет Михаил Мишустин. Об этом сообщают российские СМИ.