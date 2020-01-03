СБУ получили дело Дыминского

Согласно материалам, 6 декабря 2019 года генеральный прокурор Руслан Рябошапка изменил подследственность дела.

В частности, уголовное производство по подозрению Дыминского в совершении ДТП с летальным исходом передано в Главное следственное управление СБУ.

Дело украинского бизнесмена, владельца футбольного клуба "Карпаты" Петра Дыминского, который подозревается в совершении смертельного ДТП, передали Службе безопасности Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.

До этого расследование велось управлением Национальной полиции во Львовской области. Причины изменения подследственности не указаны.