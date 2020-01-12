Расшифровку черных ящиков МАУ во Франции допускает офис генпрокурора

По ее словам, украинская сторона направила Франции запрос на совместную расшифровку черных ящиков, если Тегеран решит передать их в Париж.

В то же время она подчеркнула, что информация об их передаче Франции официально не подтвердилась.

В Офисе генпрокурора допускают расшифровку черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ во Франции. Об этом на заседании парламентского комитета по вопросам нацбезопасности заявила глава международно-правового департамента Офиса генпрокурора Полина Чиж, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы попросили их рассмотреть возможность выделить эксперта или группу экспертов, которые могут приехать на территорию Украины и проводить с нами расследование и раскрытие информации с черных ящиков. Во-вторых, мы попросили рассмотреть возможность, в случае если это будет сделано на территории Франции, разрешить нашим экспертам принять участие в этом процессе на территории Франции", - отметила Чиж.