Обыски у главы налоговой Верланова проводит СБУ

По данным источников, обыски проводятся в рамках разоблачения масштабной теневой схемы. Обыски также проходят у налоговиков в нескольких областях Украины.

Служба безопасности Украины проводит обыски у главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.