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Политика Сегодня, 18:3632
Обыски у главы налоговой Верланова проводит СБУ
По данным источников, обыски проводятся в рамках разоблачения масштабной теневой схемы. Обыски также проходят у налоговиков в нескольких областях Украины.
Служба безопасности Украины проводит обыски у главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.
Напомним, ранее СБУ обнародовала релиз, в котором говорится о ликвидации схемы, по которой налоговики ежемесячно выводили в тень более 500 млн гривен. Сотрудники налоговой способствовали ряду "конвертационно-транзитных" групп в обходе автоматизированного мониторинга оценки риска, а также в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Предполагается, что налоговики действовали в интересах IT-предприятий.
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Теги: news, новости, Украина, СБУ, Варланов, обыск, 7dniv, 7dnivinfo  
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