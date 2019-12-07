С поста премьера РФ после выступления Путина уходит Медведев

Сообщается, что заявление об отставке Медведев сделал на встрече Путина с российским кабинетом министров. По его словам, изменения в Конституцию, ранее анонсированные президентом России, "внесут существенные изменения в баланс власти".

Премьер-министр России Дмитрий Медведев после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию объявил об отставке правительства. Об этом сообщают российские СМИ.

"В этом контексте, очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения, и в этих условиях я считаю правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ, чтобы правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку", - заявил Медведев.