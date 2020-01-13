Ежемесячно публиковать доходы министров решил Кабмин

Дубилет отметил, что теперь всегда будет информация о том, какую зарплату получают топ-чиновники в Украине.

На сайте Кабинета министров ежемесячно будут публиковать информацию о зарплатах министров. Об этом заявил министр Дмитрий Дубилет на брифинге, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Мы будем просто официально публиковать ежемесячно доходы наших топ-чиновников. Это не является секретной информацией. Мы считаем, что это будет еще один шаг для того, чтобы мы стали более прозрачными и более честными с обществом. На сайте КМУ будут публиковаться ежемесячно те доходы, которые получают министры, заместители министров", - заявил он.