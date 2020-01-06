Из-за реформы по медпомощи заключенным Рябошапка обратился к Гончаруку

В Офисе генпрокурора отметили, что процесс плановой передачи функций оказания медицинской помощи осужденным и заключенным от Министерства юстиции в Министерство здравоохранения Украины пока фактически не завершен.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку относительно безотлагательного вмешательства в ситуацию с торможением реформы уголовно-исполнительной медицины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора.
"В последнее время ответственные центральные органы исполнительной власти не проявили должной активности и фактически затормозили процесс, что крайне негативно повлияло на состояние соблюдения конституционных прав заключенных на здравоохранение и привело к систематичности нарушений требований законодательства в этой сфере", - говорится в сообщении.