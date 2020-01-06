 

Из-за реформы по медпомощи заключенным Рябошапка обратился к Гончаруку

Политика Сегодня, 21:5637
Из-за реформы по медпомощи заключенным Рябошапка обратился к Гончаруку
В Офисе генпрокурора отметили, что процесс плановой передачи функций оказания медицинской помощи осужденным и заключенным от Министерства юстиции в Министерство здравоохранения Украины пока фактически не завершен.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку относительно безотлагательного вмешательства в ситуацию с торможением реформы уголовно-исполнительной медицины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора.
"В последнее время ответственные центральные органы исполнительной власти не проявили должной активности и фактически затормозили процесс, что крайне негативно повлияло на состояние соблюдения конституционных прав заключенных на здравоохранение и привело к систематичности нарушений требований законодательства в этой сфере", - говорится в сообщении.
Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Медпомощь, 7dniv, 7dnivinfo, Гончарук, Рябошапка  
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
Украина. Страна. Государство. Отечество
Украина. Страна. Государство. Отечество
Что такое государственная власть? Природа власти
Что такое государственная власть? Природа власти
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
Украина. 15 направлений внутренней политики
Украина. 15 направлений внутренней политики
Что такое антикоррупционная политика?
Что такое антикоррупционная политика?
Что такое государственная информационная политика?
Что такое государственная информационная политика?
Почему деградировало государственное управление?
Почему деградировало государственное управление?

Новости по теме

Рябошапка определил группу прокуроров для расследования убийства в Каховке
Рябошапка определил группу прокуроров для расследования убийства в Каховке
6-янв-2020, 11:11
Заместителем генпрокурора Рябошапка назначил Чумака
Заместителем генпрокурора Рябошапка назначил Чумака
4-янв-2020, 16:52
Процесс подписания документов о транзите газа начала Украина и Россия
Процесс подписания документов о транзите газа начала Украина и Россия
29-дек-2019, 15:23
Главную угрозу мировой безопасности назвали в СНБО
Главную угрозу мировой безопасности назвали в СНБО
14-дек-2019, 19:58
Главу СБУ Львовской области сменил Зеленский
Главу СБУ Львовской области сменил Зеленский
21-ноя-2019, 17:50

Последние новости

22:04
Политика
Закон Зеленского об организации деятельности Верховного суда одобрила
21:56
Политика
Из-за реформы по медпомощи заключенным Рябошапка обратился к Гончаруку
18:59
Политика
Ежемесячно публиковать доходы министров решил Кабмин
18:55
Политика
Авиакатастрофу самолета МАУ Зеленский обсудил с Меркель
18:51
Политика
С поста премьера РФ после выступления Путина уходит Медведев
18:42
События
Убийство в Каховке: полицейскому сообщили о подозрении в сокрытии преступления
18:36
Политика
Обыски у главы налоговой Верланова проводит СБУ
18:33
Политика
Расшифровку черных ящиков МАУ во Франции допускает офис генпрокурора
18:32
Политика
СБУ получили дело Дыминского
18:28
Политика
Путин внес кандидатуру Мишустина на пост премьера
18:26
Политика
Путин предложил Медведеву новую должность
16:20
Политика
От продажи "Укргидроэнерго", "Укрэнерго" и "Энергоатома" отказался Кабмин
14:05
События
Противоракетную систему имеют пассажирские самолеты Израиля
14:02
Политика
Cмысла в созыве Совбеза ООН из-за сбития Ираном украинского самолета Ельченко не видит
14:01
Политика
Лечение украинцев в "Феофании" разрешил Зеленский
13:18
События
Атаками российских хакеров на компанию Burisma заинтересовалась Разведка США
13:16
Политика
О слежке за Йованович знал партнер Джулиани
12:59
Политика
Россию в издевательстве над татарами в оккупированном Крыму обвиняет Human Right Watch
12:57
События
Из-за мощного взрыва в Испании погиб человек и 8 пострадало
12:54
Политика
Черные ящики самолета МАУ передать Иран просит Украина

Новости ТОП-7

Была названа сумма выявленных убытков государства из-за коррупции в 2019 году154
На "украинское вмешательство" в выборы пожаловался Трамп147
Назначенных Рябошапкой прокуроров из дела Майдана удалил суд144
За историческую правду будет бороться Польша127
Подозреваемый в покушении на убийство экс-разведчика ВСУ арестован120
Введение реестра педофилов одобрил Зеленский119
На Филиппинах новое извержение вулкана: эвакуируют 200 тыс. людей118

Досуг

Оформление страховки для визы
Оформление страховки для визы
С того момента, как на законодательном уровне был введен безвизовый режим, путешествия для граждан Украины стали намного проще
26-дек-2019, 19:19276
Как подобрать мебель для спальной комнаты
Как подобрать мебель для спальной комнаты
Правильно обустроенная спальня позволит владельцу комнаты отдыхать и чувствовать себя уютно дома
26-дек-2019, 15:17244
Как выбрать правильный сеанс в Планете Кино
Как выбрать правильный сеанс в Планете Кино
Кинозрители нынче избалованы и требуют лучшего звука, идеальной картинки и эффекта присутствия
19-дек-2019, 14:18260
Казахстанцы активно приобретают недвижимость в Сочи
Казахстанцы активно приобретают недвижимость в Сочи
Квартиры и жилые дома в курортном городе России привлекают не только местных жителей, но и граждан иностранных государств.
19-дек-2019, 12:51337
Чекушка
Чекушка Эксклюзив
Цикл "Рождественские рассказы". В суете жизни мы часто не замечаем того, что должны были бы замечать, и не помним того, что
18-дек-2019, 07:261891
Юрист по недвижимости в Киеве и Киевской области
Юрист по недвижимости в Киеве и Киевской области
Юридическое сопровождение сделок с недвижимыми объектами характеризуется обширной практикой
9-дек-2019, 21:11481

События

Убийство в Каховке: полицейскому сообщили о подозрении в сокрытии преступления
Убийство в Каховке: полицейскому сообщили о подозрении в сокрытии преступления
Инспектор исказил обстоятельства убийства мужчины 1 января
Сегодня, 18:4261
Противоракетную систему имеют пассажирские самолеты Израиля
Противоракетную систему имеют пассажирские самолеты Израиля
Мало кто задумывался, что Израиль защищает своих пассажиров не только в аэропорту, но и в воздухе
Сегодня, 14:0571
Атаками российских хакеров на компанию Burisma заинтересовалась Разведка США
Атаками российских хакеров на компанию Burisma заинтересовалась Разведка США
Разведслужбы США допускают, что кибератаки на Burisma совершены с целью добыть компромат на Байденов
Сегодня, 13:1860
Из-за мощного взрыва в Испании погиб человек и 8 пострадало
Из-за мощного взрыва в Испании погиб человек и 8 пострадало
Предварительная причина взрыва на заводе в Испании - химическая авария
Сегодня, 12:5779
Двое украинцев погибли в Польше в ДТП
Двое украинцев погибли в Польше в ДТП
Грузовик столкнулся с автомобилем, в результате чего погибли двое людей
Сегодня, 11:4753
Еще один прорыв теплосети произошел в Киеве
Еще один прорыв теплосети произошел в Киеве
Прорыв теплосети произошел на Шулявке
Вчера, 20:3886
7 Днів