В сеть слили запись прослушки Гончарука

Аудиозапись была размещена в Youtube-канале, созданном 15 января.

В сети обнародовали запись разговора, вероятно, премьер-министра Украины Алексея Гончарука с министром финансов Оксаны Маркаровой и замглавы Национального банка Украины Екатерины Рожковой. Об этом сообщает РБК-Украина.

На одном из совещаний в конце 2019 года (озвучивается дата - 16 декабря), где присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук, глава Минфина Оксана Маркарова, глава НБУ Яков Смолий и его заместитель Екатерина Рожкова, а также замглавы Офиса президента Юлия Ковалив, якобы вырабатывали объяснение для президента о причинах укрепления курса гривны.

Голос, очень похожий на голос Гончарука, просит помочь ему объяснить Владимиру Зеленскому на запланированном совещании по экономической политике, что происходит с курсом, за счет чего он укрепляется, и есть ли в бюджете дыра в 50 млн гривен. при этом, во время разговора премьер называет себя "профаном в экономике".

Также он подчеркивает, что президенту нужно показать, что ресурсы стали дешевле, признавая, что сам является полным профаном в экономике.

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в комментарии РБК-Укриана сообщила, что видео обсуждалось на заседании фракции.

По словам источника РБК-Украина во фракции "Слуга народа", на сегодняшнем закрытом заседании фракции несколько депутатов пытались поднять тему аудиозаписи разговора Гончарука. Однако, нардепам не удалось получить необходимую поддержку во фракции.

"На заседании фракции как такового обсуждения записей по сути не было. Эту тему в самом начале поднимали группа депутатов во главе с Дубинским и Бужанским. Они попытались покачать тему недоверия к премьеру, руки подняли чуть больше 10 депутатов при голосовании, это при том, что присутствовали около 160 депутатов на заседании. Другие это восприняли более как провокацию. В конце концов они уехали. Гончарука на фракции не было, причина, которую озвучил Давид Арахамия - встреча в Офисе президента", - рассказал источник.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) не собирался сдерживать укрепление курса гривны к доллару, которое наблюдалось в 2019 году, поскольку это приведет к потере доверия как к Нацбанку, так и к национальной валюте.



