Трамп угрожал заморозить всю помощь Украине - заявил Парнас

После этого послания Зеленскому в Госдепе США заявили, что вице-президент Майк Пенс не будет присутствовать на его инаугурации. И это была инициатива именно Трампа.

В мае прошлого года президенту Украины Владимиру Зеленскому поставили ультиматум о том, что вся американская помощь будет прекращена, если не будет расследования против сына Джо Байдена. Об этом заявил близкий соратник адвоката президента Дональда Трампа Лев Парнас в интервью MSNBC.

Парнас заявил, что все его контакты с командой Зеленского велись по указанию Джулиани, который рассказывал Трампу детально об этих разговорах.

"Президент Трамп точно знал, что происходит. Он знал все мои передвижения. Я бы ничего не сделал без согласия Руди Джулиани или президента", - отметил он.

Эти заявления Парнаса подрывают ключевой аргумент защиты президента, что не было заморозки жизненно важной военной помощи Украине прошлым летом из-за Байдена.