Задержание турецких журналистов в Каире намерены расследовать в ООН

По словам пресс-секретаря главы Всемирной организации Стефана Дюжаррик, в ООН будут изучать этот вопрос.

В ООН обеспокоены задержанием четырех сотрудников турецкого агентства "Анадолу" в Каире и намерены расследовать инцидент. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Анадолу".

"Новости о задержаниях и арестах журналистов всегда вызывают у нас беспокойство. Мы изучим этот вопрос", - сказал Дюжаррик.