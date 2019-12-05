Свой визит в Польшу Трамп отменял из-за Зеленского

Парнас отметил, что Трамп использовал ураган как оправдание.

Президент США Дональд Трамп в прошлом году отменил визит в Польшу, чтобы надавить на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил близкий соратник личного адвоката президента Дональда Трампа Лев Парнас в интервью MSNBC.

"Президент Трамп должен был лично встретиться с Зеленским в Польше. Но он использовал ураган как оправдание. Это было не из-за урагана. А потому, что он слился, потому что Зеленский все еще не сделал попытки и не приложил усилий, чтобы сделать объявление (о расследовании в отношении Байдена, - ред.)", - рассказал Лев Парнас.