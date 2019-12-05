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Политика Сегодня, 12:3955
Свой визит в Польшу Трамп отменял из-за Зеленского
Парнас отметил, что Трамп использовал ураган как оправдание.
Президент США Дональд Трамп в прошлом году отменил визит в Польшу, чтобы надавить на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил близкий соратник личного адвоката президента Дональда Трампа Лев Парнас в интервью MSNBC.
"Президент Трамп должен был лично встретиться с Зеленским в Польше. Но он использовал ураган как оправдание. Это было не из-за урагана. А потому, что он слился, потому что Зеленский все еще не сделал попытки и не приложил усилий, чтобы сделать объявление (о расследовании в отношении Байдена, - ред.)", - рассказал Лев Парнас.
Напомним, 1 сентября 2019 года планировалась встреча Зеленского и Трампа. В частности, планировалось, что они проведут встречу в Варшаве, куда оба президента должны были приехать для участия в мероприятиях по случаю годовщины Второй мировой войны.
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Теги: news, новости, Украина, Трамп, 7dniv, 7dnivinfo  
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