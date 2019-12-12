Закон о полном среднем образовании приняла Рада

Необходимость принятия закона обусловливается потребностью в нормативном обеспечении реформирования системы общего среднего образования, начатого после принятия Закона Украины "Об образовании" в 2017 году.
Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №0901 "О среднем образовании". За него проголосовали 327 парламентариев, передает корреспондент РБК-Украина.
Закон регулирует вопросы доступности и обеспечения равного доступа детей к полному общему среднему образованию, в частности:
доступности для лиц с особыми образовательными потребностями, а также территориальной доступности учреждений общего среднего образования, обязанность органов власти обеспечивать соответствующую доступность;
обеспечение качества полного общего среднего образования и обеспечения академической добропорядочности в сфере общего среднего образования;
языки образования в учреждениях общего среднего образования сертификации педагогических работников ресурсного (информационного, научно-методического, материально-технического) обеспечения заведений;
основ осуществления институционального аудита;
самоуправления в учреждении образования, в частности, ученического и родительского;
прав и обязанностей участников образовательного процесса;
разграничение полномочий органов исполнительной власти и местного самоуправления в сфере общего среднего образования и др.
Законом предусмотрено, что полное общее среднее образование приобретается на следующих уровнях:
начальное образование - первый уровень полного общего среднего образования, предполагает выполнение учеником требований к результатам обучения, определенных государственным стандартом начального образования;
базовое среднее образование - второй уровень полного общего среднего образования, предполагает выполнение учеником требований к результатам обучения, определенных государственным стандартом базового среднего образования;