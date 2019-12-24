Дело о возможном незаконном сборе информации о Йованович открыли в Украине

Как отмечается, за Йованович могли незаконно следить и вмешиваться в работу ее электронных гаджетов.

"Как известно комитет Палаты представителей США по разведке опубликовал информацию о том, что во время каденции в Украине посла США Мари Йованович за ней якобы осуществлялось незаконное слежение и возможное вмешательство в работу ее электронных гаджетов частными лицами по заказу граждан США", - заявил заместитель директора департамента международного сотрудничества и европейской интеграции МВД Украины Денис Ленец.

Министерство внутренних дел Украины заявило об открытии уголовного дела о возможном незаконном сборе информации о бывшем после США Мари Йованович. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.