Рассмотрение закона о невозврате ПриватБанка Коломойскому переносится

По словам Рожковой , профильный комитет отложил рассмотрение законопроекта о невозможности возвращения неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

На данный момент рассмотрение законопроекта №2571, который среди прочего фактически запрещает возвращать "ПриватБанк" его бывшему владельцу Игорю Коломойскому, переносится. Об этом на пресс-конференции во время ежегодной встречи с клиентами и партнерами НБУ заявил замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова.

"Мы обсуждаем этот законопроект в комитете. Вынести на голосование в зал до конца января мы уже не успеем, но мы надеемся сделать это в начале февраля", - отметила Рожкова.

Она также добавила, что принятие данного закона принципиально из-за договоренностей с Международным валютным фондом.