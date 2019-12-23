Войну на Донбассе помехой отношениям с Россией не считает Макрон

Макрон отметил, что долго размышлял о возможности изменить отношение к Владимиру Путину.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что война в Украине не является помехой для улучшения отношений с Россией. Об этом он заявил RFI.

"Я не сказал бы, что это было особое событие среди других. Это было созревшее решение, историческая и стратегическая убежденность", - сказал президент Франции.

По его словам, "если ждать решения всех замороженных конфликтов", то не хватит времени.