Законопроект о децентрализации отозвал Зеленский

Сообщается, что Зеленский провел встречу с руководством фракции "Слуга народа", на которой обсуждалась реформа децентрализации.

По итогам обсуждения президент и нардепы выразили общее мнение о том, что внесение изменений в Конституцию по реформе децентрализации требует детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон.

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект о децентрализации. Об этом говорится в сообщении Офиса президента по итогам его встречи с фракцией "Слуга народа".

"По результатам встречи глава государства решил отозвать поданный им ранее проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)" (регистрационный номер 2598) и направить его на доработку", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее посольства Германии и Канады раскритиковали возможные изменения в Конституцию Украины относительно децентрализации. В частности, западные посольства заявили, что эта реформа не укрепляет права местных общин.