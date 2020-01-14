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Политика Сегодня, 17:1650
Законопроект о децентрализации отозвал Зеленский
Сообщается, что Зеленский провел встречу с руководством фракции "Слуга народа", на которой обсуждалась реформа децентрализации. 
По итогам обсуждения президент и нардепы выразили общее мнение о том, что внесение изменений в Конституцию по реформе децентрализации требует детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон.
Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект о децентрализации. Об этом говорится в сообщении Офиса президента по итогам его встречи с фракцией "Слуга народа".
"По результатам встречи глава государства решил отозвать поданный им ранее проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)" (регистрационный номер 2598) и направить его на доработку", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее посольства Германии и Канады раскритиковали возможные изменения в Конституцию Украины относительно децентрализации. В частности, западные посольства заявили, что эта реформа не укрепляет права местных общин.
До этого сообщалось, что для принятия законопроекта о децентрализации власти 24 января пройдет внеочередное заседание Верховной рады Украины.
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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, Закон, децентрализация, 7dniv, 7dnivinfo  
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