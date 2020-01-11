Сроки проведения призывов в армию в 2020

Таким образом, президент издал приказ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, которые имеют степень высшего образования специалист или магистр и выслуживших установленные сроки срочной военной службы и других: в апреле - июне 2020 года; в октябре - декабре 2020 года.

Президент Украины Владимир Зеленский издал приказ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году. Об этом говорится в указе президента.

Названы сроки проведения очередных призывов украинцев на срочную военную службу: в апреле - июне 2020 года; в октябре - декабре 2020 года.

Кроме того, в этом указе говорится, что призыв в армию начинается с 18 лет.