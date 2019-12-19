Встречу в Польше проведут Зеленский и Дуда

Как сообщается, встреча Зеленского и Дуды должна состояться непосредственно перед торжествами по случаю 75-летия освобождения бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау 27 января.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Польшу, где проведет встречу с президентом Анджеем Дудой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Также издание отмечает, что у польского президента также запланированы встречи с президентом Израиля и Германии. Кроме того, дипломаты еще обсуждают возможности личных встреч Дуди с другими лидерами, которые приедут в Польшу на это событие.

В списке гостей церемонии, посвященной 75-летию освобождения бывшего концентрационного лагеря, также королевские пары из Голландии и Испании, а также премьер-министр Франции. Российскую Федерацию будет представлять посол России в Варшаве из-за того, что Владимира Путина не пригласили на данное событие.