Презентацию реформы СБУ в конце января ожидают в НАТО

Сообщается, что международные партнеры во время заседания комиссии Украина-НАТО в Брюсселе выразили поддержку комплексу реформ в секторе безопасности и обороны, которые проводятся на данный момент в Украине.

Представители Североатлантического альянса (НАТО) ожидают представление основных направлений реформы Службы безопасности Украины (СБУ) в конце января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.