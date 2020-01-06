Презентацию реформы СБУ в конце января ожидают в НАТО

Сообщается, что международные партнеры во время заседания комиссии Украина-НАТО в Брюсселе выразили поддержку комплексу реформ в секторе безопасности и обороны, которые проводятся на данный момент в Украине.
Представители Североатлантического альянса (НАТО) ожидают представление основных направлений реформы Службы безопасности Украины (СБУ) в конце января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Международные партнеры по НАТО ожидают, что в ближайшее время, в частности в рамках запланированного на конец текущего месяца заседания совместной рабочей группы высокого уровня Украина-НАТО по вопросам военной реформы, будут представлены главные направления реформирования Службы безопасности Украины", - сообщили в СБУ.