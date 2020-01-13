Разрешение на возобновление военной операции США не давал Ирак

Как отметил пресс-секретарь главнокомандующего вооруженных сил Ирака, Багдад не давал никаких разрешений на возобновление военных операций США в регионе.

Власти Ирака не давали разрешение на возобновление военной операции США на территории страны против боевиков самопровозглашенного "Исламского государства". Об этом сообщает SkyNews Arabia.