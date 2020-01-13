Разрешение на возобновление военной операции США не давал Ирак

Как отметил пресс-секретарь главнокомандующего вооруженных сил Ирака, Багдад не давал никаких разрешений на возобновление военных операций США в регионе.
Власти Ирака не давали разрешение на возобновление военной операции США на территории страны против боевиков самопровозглашенного "Исламского государства". Об этом сообщает SkyNews Arabia.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что американские военные возобновили операцию против ИГИЛ в Ираке и работают над скорейшим возобновлением обучения иракских солдат. Сообщалось, что совместные операции американских и иракских военных уже начались, однако пока что не в таком объеме, как прежде.