Нового премьер-министра России назначил Путин

В указе говорится "в соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции РФ назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем правления Российской Федерации".

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Мишустина премьер-министром РФ. Об этом говорится в указе президента.

Добавим, Мишустин возглавлял российскую налоговую службу с 2010 года. До этого на государственной службе руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами, а также Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости.