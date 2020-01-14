Под стражу взяли экс-главу Одесской налоговой

Сообщается, что суд отправил под стражу Чеботареву до 2 марта 2020 года. Также была определена альтернатива внесения залога в размере 904 тысяч гривен.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшей исполняющей обязанности начальника Государственной налоговой службы в Одесской области Натальи Чеботаревой, которую задержали на даче взятки в 25 тысяч долларов прокурору. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).