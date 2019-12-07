Премьер министр Гончарук подал в отставку

"Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он для меня образец открытости и порядочности. Однако, чтобы забрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент", - написал Гончарук.

Премьер Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Об этом он написал в Facebook.

Гончарук отметил, что передал свое заявление президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в парламент.