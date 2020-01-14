Сокращение народных депутатов сегодня рассмотрит Рада

Кроме того, депутаты второй день подряд пытаются рассмотреть законопроект 2590 о гражданстве.

Верховная рада сегодня рассмотрит для предварительного одобрения изменения в Конституцию относительно уменьшения состава Верховной рады и закрепления пропорциональной избирательной системы. Об этом говорится в повестке дня Рады.

Также сегодня парламентарии рассмотрят законопроект о местном самоуправлении в Украине. Добавим, что вчера президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект о децентрализации.

Отмечается, что сегодня нардепы рассмотрят законопроекты о Бюро финансовых расследований, проект постановления о состоянии социальной защиты детей и неотложные меры, направленные на защиту прав ребенка в Украине, внесение изменений в закон о Высшем антикоррупционном суде.