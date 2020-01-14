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Политика Сегодня, 09:5543
Сокращение народных депутатов сегодня рассмотрит Рада
Кроме того, депутаты второй день подряд пытаются рассмотреть законопроект 2590 о гражданстве.
Верховная рада сегодня рассмотрит для предварительного одобрения изменения в Конституцию относительно уменьшения состава Верховной рады и закрепления пропорциональной избирательной системы. Об этом говорится в повестке дня Рады.
Также сегодня парламентарии рассмотрят законопроект о местном самоуправлении в Украине. Добавим, что вчера президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект о децентрализации.
Отмечается, что сегодня нардепы рассмотрят законопроекты о Бюро финансовых расследований, проект постановления о состоянии социальной защиты детей и неотложные меры, направленные на защиту прав ребенка в Украине, внесение изменений в закон о Высшем антикоррупционном суде.
Напомним, КСУ признал конституционным внесение изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы). КСУ признал конституционным сокращение количества народных депутатов Верховной рады с 450 до 300 человек.
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