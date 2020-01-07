За выборы на Донбассе после вывода российских войск выступили США в ОБСЕ

"Свободные и справедливые выборы должны проходить под украинским контролем и в безопасных условиях, когда российские силы и незаконные вооруженные формирования будут выведены с территории Украины", - подчеркнул Гилмор.

Он также добавил, что незаконные вооруженные формирования также должны будут покинуть украинскую территорию.

Соединенные Штаты призывают к восстановлению контроля Украиной над своей международной границей с Россией для проведения демократических выборов на ныне оккупированной части Донбасса. Об этом сказал глава миссии США в ОБСЕ Джеймс Гилмор, передает сайт миссии.

Он также привел в пример данные наблюдателей ОБСЕ, котрые документируют поток железнодорожных вагонов, грузовиков и военной техники, "которые ежедневно перемещаются из России на восток Украины.