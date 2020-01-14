Представления об увольнении Бабак и назначении вице-премьера поступили в Раду

Фотографии документа Качура опубликовал в своем Telegram-канале. Он отметил, что этот вопрос комитет организации государственной власти рассмотрит уже 17 января.
В Верховную Раду Украины поступили представления премьер-министра Украины Алексея Гончарука об увольнении Алены Бабак с поста главы Министерства развития общин и территорий Украины. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя комитета по вопросам организации государственной власти Александра Качуру.
"Завтра в 9:00 наш комитет (организации государственной власти) будет увольнять министра Минрегиона Алену Бабак", - уточнил он.
Также Качура обнародовал еще одно представление Гончарука - о назначении на должность вице-премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Этот вопрос также будет рассмотрен на утреннем заседании парламентского комитета - об этом говорится в повестке дня комитета на пятницу, 17 января, обнародованном на сайте Верховной рады.
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