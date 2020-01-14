Представления об увольнении Бабак и назначении вице-премьера поступили в Раду

Фотографии документа Качура опубликовал в своем Telegram-канале. Он отметил, что этот вопрос комитет организации государственной власти рассмотрит уже 17 января.

В Верховную Раду Украины поступили представления премьер-министра Украины Алексея Гончарука об увольнении Алены Бабак с поста главы Министерства развития общин и территорий Украины. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя комитета по вопросам организации государственной власти Александра Качуру.

"Завтра в 9:00 наш комитет (организации государственной власти) будет увольнять министра Минрегиона Алену Бабак", - уточнил он.

Также Качура обнародовал еще одно представление Гончарука - о назначении на должность вице-премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.