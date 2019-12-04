В венгерской общине Закарпатья негативно отреагировали на закон о среднем образовании

Как отмечается, несмотря на то, что новый закон, по словам его разработчиков, демонстрирует максимально возможный уровень компромисса, венгры не считают, что спор уже улажен.

Первая реакция венгерской общины Закарпатья на принятый накануне закон "О среднем образовании" оказалась отрицательной.

В частности, появилась и первая жесткая критика. Так, Научно-исследовательский центр имени Антония Годинки (работает на базе венгерского института им. Ракоци II в Берегове) уже обнародовал свое заключение, что закон о среднем образовании является "очередным шагом к украинизации".

"Мейнстримное мнение среди организаций венгров Украины: "Нужно вернуть все, как было до 2017 года, с разрешением на 100% преподавания на венгерском языке". Это создает тупик, ведь реальность такова, что так, как было до принятия закона об образовании, уже не будет", - говорится в статье.

Как сообщалось, 16 января Верховная рада приняла в окончательном втором чтении законопроект "О среднем образовании" , который выводит частные школы из-под действия статьи 7 языкового закона - это было одним из требований Венгрии в конфликте с Украиной.

Напомним, по мнению главы МИД Вадима Пристайко, Венгрия должна снять вето на проведение Комиссии Украина-НАТО на политическом уровне после принятия Украиной закона "О среднем образовании".