Нового главу комитета иностранных дел вместо Яременко избрала Рада

Так, Рада 317 голосами поддержала назначение Александра Мережко на пост главы комитета. Отметим, ранее Мережко был членом комитета по вопросам правовой политики.

Верховная рада Украины избрала нового главу комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо действующего Богдана Яременко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Избрать Мережко Александра Александровича - народного депутата Украины, члена депутатской фракции политической партии "Слуга народа" председателем комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, освободив его от исполнения обязанностей члена комитета по вопросам правовой политики", - говорится в тексте постановления.

Таким образом, Яременко освободили от исполнения обязанностей главы комитета, вместе с тем, он остается его членом.