Передать Украине черные ящики сбитого самолета МАУ готов Иран

По его словам, Иран передаст Украине бортовые самописцы после того, как их на месте обработает следственная группа.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Иран готов передать Украине черные ящики с самолета МАУ. Об этом он заявил на часе вопросов к правительству.

"Вчера говорил с иранским министром иностранных дел, который заверил, что сейчас, поскольку ответственность за расследование лежит в первую очередь на властях Ирана согласно Чикагской конвенции, предлагается следующий алгоритм действий: совместная команда по расследованию, иранская, канадская и мы тоже присоединяемся к нему, получает доступ к черным ящикам на месте. После этого отдельно черные ящики иранская сторона готова передать Украине", - сказал Пристайко.