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Политика Сегодня, 14:4653
Сегодня станет известно, когда тела украинцев доставят из Ирана - заявил Пристайко
"Сегодня будет сообщено, когда тела украинских граждан будут доставлены в Украину. Это требует завершения технических процессов. Максимальные компенсации возможны. Сегодня будет объявлено... Завершается консульский процесс", - заявил Пристайко.
Сегодня будет объявлено, когда тела украинских граждан, погибших в результате крушения самолета МАУ под Тегераном, вернут в Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.
Отметим, все тела погибших украинцев ранее были идентифицированы.
Также он заявил, что Украина требует фиксации признания Ираном своей вины в официальном документе. По словам Пристайко, вопрос будет подниматься на заседании Совбеза ООН.
Пристайко также сказал, что представитель Ирана приедет в Украину на следующей неделе для предоставления официальных разъяснений относительно катастрофы украинского "Боинга".
Кроме этого, в Министерстве иностранных дел сегодня готовят телефонный разговор президента Владимира Зеленского с лидером Ирана Хасаном Рухани относительно признания иранской стороной вины в крушении самолета МАУ под Тегераном.
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Теги: news, новости, Украина, Пристайко, Иран, Крушение, 7dniv, 7dnivinfo  
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