ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ требует признать утратившим силу постановление о Программе деятельности Кабинета министров

Фракция ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ зарегистрировала в парламенте проект Постановления №2770 о признании утратившим силу Постановления Верховной Рады Украины от 4 октября 2019 № 188-IX «О Программе деятельности Кабинета Министров Украины».

Авторами документа выступили Вадим Рабинович, Виктор Медведчук, Юрий Загородний, Нестор Шуфрич, Виктор Черный, Игорь Кисилев, Дмитрий Исаенко, Василий Нимченко, Александр Колтунович.

«Постановлением Верховной Рады Украины от 4 октября 2019 № 188-IX была принята Программа деятельности Кабинета министров на 5-летний срок, однако, указанная Программа имеет ряд недостатков и положений антисоциального характера, в частности:

- не решает проблему жилищно-коммунального хозяйства, которая касается стоимости коммунальных платежей;

- в ней отсутствует конкретика по социальным показателям - прожиточному минимуму, минимальной и средней заработной плате и пенсии;

- не предусматривает предложений по решению проблем задолженности по заработной плате гражданам, в первую очередь учителям и работникам медицины:

- сужает социальные гарантии относительно социальных выплат малообеспеченным семьям; имеет риск снижения доступа к образованию в связи с мерами по ликвидации бюджетного устава для 70% ВУЗов; минимизирует бесплатные услуги медицинского обслуживания для населения (которые обеспечиваются только в случае инфаркта, инсульта и рождения ребенка);

- не обеспечивается реальная децентрализация и развитие регионов, отсутствуют положения по реальной передаче регионам конкретных дополнительных ресурсов и доходов;

- нормы программы не решают главной задачи для Украины – достижение мира на Донбассе, восстановление территорий, пострадавших в результате конфликта.

- не представлено ни одного проекта по восстановлению инфраструктуры пострадавших территорий, не подписано ни одного инвестиционного договора, а только меморандумы о намерениях;

- полностью отсутствует политика правительства по отношению к лицам, перемещенным с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым», – говорится в пояснительной записке.