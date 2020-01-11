Фиксации признания Ираном своей вины в официальном документе требует Украина

"О "непреднамеренности" и использовании этого термина. Мы не исключаем ни одну из версий, которые есть.

Теперь с признанием иранской стороной вины все версии сужаются к одной главной. Но мы хотим зафиксировать признание иранской стороной своей вины, признание на международном уровне - документом", - сказал министр.

Украина требует фиксации признания Ираном своей вины в атаке на украинский самолет МАУ вблизи Тегерана в официальном документе. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, вопрос будет подниматься на заседании Совбеза ООН.

"Именно поэтому был звонок президента с президентом. Мы требуем специального представителя. Мы будем все равно поднимать это в Совбезе ООН и фиксировать. Без фиксации этого момента мы хотим быть осторожными, чтобы не сорвать взаимодействие с иранской стороной, которая сейчас фактически держится на политическом заявлении лидера Ирана", - заявил Пристайко.