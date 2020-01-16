 

На заявление Гончарука об отставке отреагировали члены правительства

Политика Вчера, 21:2144
На заявление Гончарука об отставке отреагировали члены правительства
В частности, министр цифровой трансформации Михаил Федоров выразил поддержку Гончаруку.
Члены правительства отреагировали на заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на их соцсети.
"Я поддерживаю Алексея Гончарука. Всю нашу команду. Те процессы, которые запущены, нужно довести до ума. Я лично не держусь за должность, чтобы все сделать нужно максимальное доверие всех политических партнеров, ваше!" - написал он в Facebook.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба также поддержал премьера.
"Я уважаю решение Алексея Гончарука. Это были 4,5 месяца, за которые я благодарен президенту Владимиру Зеленскому, парламенту и премьеру. В составе команды я делал и по состоянию на сейчас делаю все, чтобы страна менялась к лучшему, получала еще больше международной поддержки и двигалась вперед. Это было прикольно и важно", - указал Кулеба.
Министр образования Анна Новосад заявила, что они одна команда.
"Мы одна команда, которая без доверия и взаимодействия результатов не достигнет, поэтому я поддерживаю решение премьера. Но! Работу никто не отменял, поэтому работать мы продолжаем. В дальнейших решениях, какими бы они не были", - отметила Анна Новосад.
Также министр социальной политики Юлия Соколовская выразила слова поддержки.
"Мы являемся единой командой, поэтому поддерживаем позицию премьер-министра и ждем решения президента. И продолжаем работать", - отметила Юлия Соколовская.
Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда назвала команду Гончарука классическим правительством технократов.
"Наша команда - классическое правительство технократов. Без политических амбиций, без олигархических шлейфов, без кулуарщини. Работать в такой команде - сложно (потому что необходимо постоянно повышать профессиональную планку), но чрезвычайно драйвово (видишь быстрые результаты)", - написала Коляда.
Премьеру высказал поддержку министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

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Теги: news, новости, Украина, Гончарук, отставка, 7dniv, 7dnivinfo  
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