Дело из-за прослушки Гончарука открыла СБУ

"Да, открыто производство. Расследование ведет СБУ", - заявил генпрокурор.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту незаконной прослушки в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Рябошапка отметил, что производство было открыто по факту прослушки Гончарука.