Дело из-за прослушки Гончарука открыла СБУ

"Да, открыто производство. Расследование ведет СБУ", - заявил генпрокурор.
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту незаконной прослушки в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.
Рябошапка отметил, что производство было открыто по факту прослушки Гончарука.
Напомним, ранее украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что не причастен к незаконной прослушке в кабинете Гончарука. Также Коломойский отрицает причастность к публикации аудиозаписей, на которых якобы Гончарук называет себя "профаном в экономике" и критикует президента Владимира Зеленского.
Ранее 7dniv.info подробно освещало проблему организации работы спецслужб в статье Как работают спецслужбы? ТОП-6 сильнейших спецслужб мира