Новые документы о слежке за Йованович обнародовали в США

Среди обнародованных документов есть скриншоты текстовых сообщений с изображением кандидата в конгрессмены от республиканцев в Коннектикуте Роберта Хайда.
Его сообщения с телефона, очевидно, касающиеся слежки за Йованович. Похоже, Хайд поделился скриншотами с Парнасом, и таким образом они оказались в его телефоне, который он передал в Палату представителей.
Палата представителей обнародовала новые документы от бизнесмена Льва Парнаса - партнера адвоката президента США Руди Джулиани, которые подтверждают информацию о слежке за бывшим послом США в Украине Мари Йованович. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Снимок с экрана, посланный Хайду с телефона с бельгийским номером, содержит официальную фотографию Йованович. Неизвестный с бельгийским номером пишет: "Мои контакты (речь идет о лицах, - ред.) проверяют. Сообщу вам адрес на следующей неделе".
Хайд ответил: "Классно".
В другой серии текстовых сообщений бельгийский номер пишет Хайду: "Ничего не изменилось, она все еще не на месте, они сегодня проверяют снова. Это подтверждает, что у нас есть внутри человек".
Новые документы также показывают связь между Парнасом и помощником Нуньеса Дереком Харви. Из них видно, что Парнас и Харви устраивают интервью с украинскими официальными лицами и встречи в отеле Trump International в Вашингтоне, в том числе с Джулиани.
Новые материалы свидетельствуют о причастности Нуньеса, главного республиканца в Комитете по разведке Палаты представителей, в деятельности Джулиани и его сообщников относительно травли Йованович и поиска компромата на политических соперников Трампа.
Отметим, Йованович с 2 августа 2016 года по 20 мая 2019 года была послом США в Украине.