Новые документы о слежке за Йованович обнародовали в США

Среди обнародованных документов есть скриншоты текстовых сообщений с изображением кандидата в конгрессмены от республиканцев в Коннектикуте Роберта Хайда.

Его сообщения с телефона, очевидно, касающиеся слежки за Йованович. Похоже, Хайд поделился скриншотами с Парнасом, и таким образом они оказались в его телефоне, который он передал в Палату представителей.

Палата представителей обнародовала новые документы от бизнесмена Льва Парнаса - партнера адвоката президента США Руди Джулиани, которые подтверждают информацию о слежке за бывшим послом США в Украине Мари Йованович. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Снимок с экрана, посланный Хайду с телефона с бельгийским номером, содержит официальную фотографию Йованович. Неизвестный с бельгийским номером пишет: "Мои контакты (речь идет о лицах, - ред.) проверяют. Сообщу вам адрес на следующей неделе".

Хайд ответил: "Классно".

В другой серии текстовых сообщений бельгийский номер пишет Хайду: "Ничего не изменилось, она все еще не на месте, они сегодня проверяют снова. Это подтверждает, что у нас есть внутри человек".

Новые документы также показывают связь между Парнасом и помощником Нуньеса Дереком Харви. Из них видно, что Парнас и Харви устраивают интервью с украинскими официальными лицами и встречи в отеле Trump International в Вашингтоне, в том числе с Джулиани.

Новые материалы свидетельствуют о причастности Нуньеса, главного республиканца в Комитете по разведке Палаты представителей, в деятельности Джулиани и его сообщников относительно травли Йованович и поиска компромата на политических соперников Трампа.