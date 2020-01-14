Санкции против иранского генерала ввели США

Он отметил, что генерал допустил грубые нарушения прав человека против демонстрантов в городе Машар.

Госдепартамент США внес в санкционные списки бригадного генерала иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хасана Шавапура. Об этом сообщил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Госдепа в Twitter.

"В ноябре прошлого года он был куратором расправы над 148 беспомощными иранцами в этом регионе", - сказал Хук.

Генерал Шавапур в то время командовал силовыми подразделениями, вводили жестокие репрессии против иранцев, вышедших на улицы из-за резкого повышения цен на топливо.

Дипломат отметил, что санкции ввели на основе сообщений от граждан Ирана, которые были получены по специально созданному каналу.

По его словам в США поступило уже более 88 тыс. сообщений о нарушениях со стороны иранских властей, и на их основе Вашингтон продолжит привлекать к ответственности официальных представителей Ирана.

Напомним, в Иране в середине ноября начались массовые акции протеста против нормирования продажи бензина и повышение цен на него. Решение нормировать продажу и повысить цены на бензин было принято правительством страны в ночь на 15 ноября в связи с продолжительным экономическим кризисом. Цены выросли почти в три раза по сравнению с нынешними ценами.