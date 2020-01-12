Значительно сократил финансовую помощь Турции Евросоюз

В письме верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Европарламент говорится, что так называемая предвступительная помощь, которая предназначена для проведения реформ, урезана в 2020 году для Турции на 75% от ранее запланированной суммы.

Анкара получит в рамках этой программы только 168 млн евро, 150 из них - на улучшения в сфере демократии и правового государства, а еще 18 миллионов - на развитие сел.

Европейский союз на три четверти сократил финансовую помощь Турции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По его словам, причинами такого решения является газовый спор в Средиземном море и действия Анкары в Сирии. Одновременно он считает важным и в дальнейшем финансово поддерживать реформы в Турции.