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Политика Сегодня, 13:1766
Значительно сократил финансовую помощь Турции Евросоюз
В письме верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Европарламент говорится, что так называемая предвступительная помощь, которая предназначена для проведения реформ, урезана в 2020 году для Турции на 75% от ранее запланированной суммы.
Анкара получит в рамках этой программы только 168 млн евро, 150 из них - на улучшения в сфере демократии и правового государства, а еще 18 миллионов - на развитие сел.
Европейский союз на три четверти сократил финансовую помощь Турции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
По его словам, причинами такого решения является газовый спор в Средиземном море и действия Анкары в Сирии. Одновременно он считает важным и в дальнейшем финансово поддерживать реформы в Турции.
Предвступительную помощь оказывается странам-кандидатам в рамках программы IPA фонда ЕС. Переговоры о вступлении Турции в ЕС долгое время остаются замороженными, при этом страна в период с 2014 по 2020 годы получила от Евросоюза 3,5 млрд евро. Боррель заявляет, что с 2017 года помощь Турции была урезана в общей сложности на 1,2 млрд евро. Выплаты Турции, предусмотренные в соглашении по беженцам, не сокращены.
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Теги: news, новости, Украина, Турция, ЕС, 7dniv, 7dnivinfo  
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