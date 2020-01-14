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Политика Сегодня, 14:4761
В ведомстве Нацгвардии отрицают расширение возможностей подразделений НГУ в проведении разведывательных мероприятий
Так, согласно законопроекту о разведке №2412-д, который парламент одобрил в первом чтении, НГУ не имеет права быть органом разведки, впрочем Нацгвардия является субъектом разведывательного сообщества, а подразделения разведки органов военного управления и воинских частей НГУ, в порядке, определенном законом, могут привлекаться к выполнению отдельных разведывательных задач.
В Национальной гвардии Украины заверили, что не станут органом разведки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В последние дни на информационных Интернет-ресурсах появились ложные сообщения Центра противодействия коррупции о расширении возможностей подразделений Национальной гвардии Украины в проведении разведывательных мероприятий, основанные на поверхностном, но не профессиональном изучении законопроекта реестр. №2412-д", - говорится в сообщении.
В заявлении подчеркивается, что "на сегодня разведка является неотделимым элементом ведения боевых действий на востоке Украины, поэтому предоставление НГУ этих функций позволяет эффективнее использовать подразделения Нацгвардии в зоне операции Объединенных сил и сохранить жизнь личного состава".
"Что касается версий о возможности произвола и неограниченного использования НГУ полномочий, которые предусмотрены для нее законопроектом 2412-д, сообщаем, что в соответствии с частью второй статьи 9 законопроекта определено, что" подразделения разведки органов военного управления и воинских частей Национальной гвардии Украины, что в пределах определенных законодательством полномочий осуществляют деятельность с целью разведывательного обеспечения применения Национальной гвардии Украины", что делает невозможным осуществление любых мероприятий, которые не касаются выполнения задач, определенных ЗУ "О Национальной гвардии", - отметили в Нацгвардии.
Кроме того, в НГУ заверили, что этим проектом закона предлагается внедрение осуществления широкого демократического гражданского контроля и надзора за субъектами разведывательного сообщества.
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Теги: news, новости, Украина, Нацгвардия, 7dniv, 7dnivinfo  
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