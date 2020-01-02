Схему финансирования Россией "администрации" в ОРЛО раскрыла СБУ

Установлено, что во избежание санкций в отношении банковского сектора, РФ создала на собственной территории и во временно оккупированных районах Донбасса специальные финансовые учреждения.

С 2014 года, после введения в "ЛНР" территории рублевой зоны, с их помощью Россия ввела механизм финансирования аппарата оккупационных органов власти, сообщили в СБУ.

Служба безопасности Украины (СБУ) задокументировала механизм финансирования Россией оккупационной администрации в Луганской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.