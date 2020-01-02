Схему финансирования Россией "администрации" в ОРЛО раскрыла СБУ

Установлено, что во избежание санкций в отношении банковского сектора, РФ создала на собственной территории и во временно оккупированных районах Донбасса специальные финансовые учреждения.
С 2014 года, после введения в "ЛНР" территории рублевой зоны, с их помощью Россия ввела механизм финансирования аппарата оккупационных органов власти, сообщили в СБУ.
Служба безопасности Украины (СБУ) задокументировала механизм финансирования Россией оккупационной администрации в Луганской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сообщается, что для сокрытия прямой финансовой поддержки фейковых учреждений в ОРЛО Россия привлекла к схеме банковское учреждение Южной Осетии, через которое средства из России попадают в так называемый "государственный банк ЛНР". После этого средства распределяются "министерством финансов ЛНР" между оккупационными органами власти и силовым блоком. Ежегодный объем финансирования РФ террористической организации "ЛНР" превышает 30 млрд российских рублей (более двух третей от общих потребностей "бюджета" псевдореспублики).