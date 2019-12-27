Наша страна разделена на три маленьких Украины - Кравчук

По его мнению, страна имеет три маленьких Украины: Юго-Восток, Запад и Центр, с разными историческими корнями, разной ментальностью и разной исторической памятью.

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала ZIK заявил, что Украина разделена ментально на три части и украинцы не могут найти общей национальной идеи.

Кравчук выразил убежденность, что Украина не может объединиться, потому что расходятся интересы разных ее частей.

"Мы страна разных интересов", – считает бывший глава государства.



