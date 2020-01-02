О давлении со стороны Офиса президента и ГБР заявили у Порошенко

"Очевидно, Офис Президента и ГБР незаконно следят за Петром Порошенко, его разговорами и переписками. Публичное "приглашение" на допросы не предусмотрено никакими нормами УПК, а на 21 и 24 января прозвучали через полтора суток после того, как Порошенко забронировал билеты для поездки в Швейцарию туда на 21 и обратно на 25 января.

График допросов тут же наложили на график поездки", - добавили в пресс-службе.

Партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" заявила о давлении на Порошенко со стороны Офиса президента и Государственного бюро расследований. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

Порошенко, в свою очередь, решил отменить этот визит и сдать билеты.

"Однако, явка на допросы возможна лишь при условии надлежащего вручения повесток в соответствии с нормами Уголовного процессуального кодекса Украины", - заявили в "Европейской солидарности".

Стоит добавить, что адвокат Петра Порошенко Игорь Головань также написал в своем блоге для "Украинской правде", что план политических преследований на Порошенко усиливается.

"Уже достаточно долгое время по сети распространялись слухи о якобы многочисленных неявках Петра Порошенко за вызовами на допросы в качестве свидетеля. Однако все зарегистрированные производства – фейк, допрашивать Петра Порошенко не о чем. Поэтому исполнители заказа и разгоняют "PR-волны" об этих якобы "неявках". Порядок вручения повесток свидетелям урегулирован УПК. Ни одной повестки Петр Порошенко не получал", - написал адвокат.

По его информации, 18 января утром на сайте ГБР появилось сообщение о вызове Петра Порошенко для допроса в качестве свидетеля на 21 и 24 января, однако "повестки" были опубликованы только на 24 января.

"Петр Порошенко – публичное лицо, вручить ему повестку должным образом не является проблемой для следователя, который знает и уважает закон. К сожалению, в ГБР таких следователей на сегодня не нашлось. Все вышеприведенное свидетельствует, что ГБР не желает или просто не способно совершать вызовы в соответствии с нормами закона, продолжая политическое преследование на Петра Порошенко для выполнения указаний участников диалогов "Трубу прорвало", - добавил Головань.

В команде пятого президента настаивают на быстром и объективном расследовании фактов организации политических преследований.