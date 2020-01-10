 

Данные о зарплатах министров опубликовал Кабмин

Политика Вчера, 18:1057
Данные о зарплатах министров опубликовал Кабмин
В частности, средняя заработная плата премьер-министра Украины Алексея Гончарука в 2019 году составила 60,479 гривен.
Кабинет министров Украины обнародовал информацию о заработной плате членов правительства. Об этом свидетельствуют данные на правительственном портале.
"Средняя заработная плата премьер-министра Украины в 2019 году составляла 60 479 грн. В декабре глава правительства получил 76 190 грн, в том числе надбавки составляли 40 000 грн, а премия - 36 190 грн. В сентябре зарплата Алексея Гончарука была - 61916 грн, а в октябре и ноябре - 60 087 и 43 724 соответственно", - информируют в Кабмине.
При этом средняя зарплата вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы в прошлом году равнялась 58 652 грн. Выплаты в декабре составили 86 774 грн, в том числе надбавка - 58 655 грн, премия - 28 119 грн. В осенние месяцы Кулебе насчитали: в сентябре - 48 523 грн, октябре - 56 263 грн, ноябре - 43 047 грн.
Вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в сентябре получил 52 629 грн, в октябре 51 тыс. грн, в ноябре - 34 141 грн. Указано, что в декабре его зарплата составляла 84 887 грн, из которых 35 506 - это надбавка, а 49 381 грн - премия. Таким образом, средняя заработная плата в 2019 году в министра цифровой трансформации составила 55 664 грн.
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в прошлом году имел среднюю зарплату в размере 32 386 грн. В декабре чиновник получил 17 544 грн. В сентябре и октябре по 48 тыс. грн, а в ноябре - 16 тыс. грн.
У министра внутренних дел Арсена Авакова средняя зарплата в 2019 году составила 100 041 грн. В декабре ему начислено 186 541 грн, в том числе надбавки - 49 225 грн, премии - 137 317 грн. В сентябре, октябре и ноябре его зарплата составляла 33 930 грн, 82 072 грн та 97 623 грн соответственно.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в декабре получил 222 592 грн, где надбавка составила 73 337 грн, а премия - 149 255 грн. В сентябре министру насчитали 15 134 грн зарплаты, в октябре - 18,18 тыс. грн, а в ноябре - 79 883 грн. Отмечается, что средняя заработная плата министра развития экономики за прошлый год составила 83 947 грн.
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель получил в сентябре зарплаты 18 549 грн заработной платы, в октябре - 33 540 грн, а в ноябре - 31 102 грн. В декабре его зарплата составила 162 003 грн, где надбавка - 39 105 грн, а премия - 122 898 грн. Так, средняя заработная плата министра энергетики в прошлом году составила 61 299 грн.
У министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко сумма средней зарплаты в 2019 году 62 069 грн. В декабре ему начислено 233 893 грн с надбавкой 48 279 грн, премией 73 766 грн и материальной помощью 111 848 грн. Указано, что в сентябре, октябре и ноябре его заработная плата была 27 505 грн, 30 532 грн и 68 194 грн соответственно.
Министр образования и науки Анна Новосад в декабре получила 138 412 грн, где надбавка - 42 412 грн и премия 96 тыс. грн. В сентябре
зарплата министра составила 38 288 грн, в октябре - 37 981 грн, в ноябре - 39 103 грн. Таким образом, средняя зарплата Новосад за 2019 год составила 63 446 грн.
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая имела среднюю зарплату в прошлом году в размере 41,94 тыс. грн. За три месяца осени главе Минздрава насчитали 15 896 грн в сентябре, 22 036 грн в октябре и 34 841 грн в ноябре. За декабрь она получила 94 988 грн, в том числе надбавки 34 269 грн и премии 60 719 грн.
Министр развития общин и территорий Алена Бабак в декабре получила 212,6 тыс. грн, в том числе надбавки 37,6 тыс. грн и премии 175 тыс. грн. А в сентябре, октябре и ноябре - 18 773 грн, 23 710 грн и 82 189 грн соответственно. Так, средняя заработная плата Бабак в 2019 году составила 84318 грн.
У министра социальной политики Украины Юлии Соколовской средняя заработная плата в 2019 году составила 65 317 грн. Ее выплаты в сентябре составили 24 395 грн, в октябре 58 259 грн, а в ноябре - 56,62 тыс. грн. В декабре министру насчитали зарплату 216 783 грн, в том числе надбавка 39 432 грн, премия - 82 563 грн и материальная помощь - 94 788 грн.
Министр финансов Оксана Маркарова в сентябре получила 36 384 грн, в октябре - 61,89 тыс. грн, в ноябре - 60 637 грн. В декабре глава Минфина получила 89 387 грн, из которых 36 387 грн - надбавка и 53 тыс. грн - премия. В целом средняя заработная плата министра в прошлом году составила 62 075 грн.
У министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия средняя зарплата за 2019-й составила 44 527 грн. Его выплаты в декабре составили 44 038 грн, в том числе надбавки 36 038 грн и премия 8 тыс. грн. В сентябре, октябре и ноябре министр получил 55,39 тыс. грн, 40 439 грн и 38 239 грн соответственно.
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в декабре 2019 года получил 112 905 грн, в том числе надбавки - 32 905 грн и премии - 80 тыс. грн. В сентябре министру насчитали зарплату 9,142 тыс. грн, в октябре и ноябре - по 16 тыс. грн. Средняя зарплата Бородянского в 2019 году составила 38 512 грн.
У министра обороны Украины Андрея Загороднюка средняя заработная плата в 2019 году составила 41 982 грн. В сентябре он получил 24 228 грн, в октябре - 23 377 грн, а в ноябре - 23 132 грн. В декабре главе Минобороны насчитали зарплату в 97 191 грн, где прибавка составила 23 134 грн и премия 74 057 грн.
Министр юстиции Украины Денис Малюська в декабре прошлого года получил 226 361 грн, в том числе надбавки - 35 961 грн и премии 190,4 тыс. грн. В сентябре, октябре и ноябре главе Минюста насчитали соответственно 20 723 грн, 19 927 грн, 35 927 грн соответственно. Его средняя заработная плата в 2019 году составила 75734 грн.
Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда имела среднюю зарплату в прошлом году в размере 46 688 грн. В декабре ее выплаты составили 158 772 грн, в том числе надбавка 37,28 тыс. грн, премия - 80 тыс. грн и материальная помощь 41 492 грн. В сентябре руководительница Минветеранов получила 22 894 грн, в октябре 23453 грн, а в ноябре - 23 124 грн.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с теми министрами, которые не согласятся работать за предложенную зарплату, придется прощаться.
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Теги: news, новости, Украина, Гончарук, Кабмин, зарплаты, 7dniv, 7dnivinfo  
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