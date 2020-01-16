Пересмотр запрета давать взятки иностранцам допускает Белый дом

Отвечая на соответствующий вопрос одного из журналистов, советник главы США признал, что в Белом доме "изучают этот вопрос". Кудлоу подчеркнул, что в Белый дом поступали просьбы от некоторых компаний по этому поводу.

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность внесения изменений в закон 1977 года, который запрещает компаниям давать взятки иностранным чиновникам. Об этом заявил экономический советник президента Ларри Кудлоу, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

"Не могу утверждать что-то конкретное, но мы рассматриваем его", - сказал он.