Переговоры о новой ядерной сделке исключают в Иране

Так, во время визита в индийский город Мумбаи для участия в совещании, организованном Индийской ассоциацией промышленности, Зариф исключил возможность проведения переговоров с США и Европейским союзом относительно нового ядерного соглашения.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что исключает возможность каких-либо переговоров относительно нового ядерного соглашения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tehran Times.

"В дальнейшем мы не будем вести переговоры о новом соглашении", - подчеркнул он.