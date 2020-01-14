Переговоры о новой ядерной сделке исключают в Иране

Так, во время визита в индийский город Мумбаи для участия в совещании, организованном Индийской ассоциацией промышленности, Зариф исключил возможность проведения переговоров с США и Европейским союзом относительно нового ядерного соглашения.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что исключает возможность каких-либо переговоров относительно нового ядерного соглашения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tehran Times.
"В дальнейшем мы не будем вести переговоры о новом соглашении", - подчеркнул он.
Напомним, ранее президент Ирана Хасан Рухани отклонил идею нового соглашения по урегулированию ядерного вопроса, предложенную президентом США Дональдом Трампом. Рухани назвал предложение Трампа "странным" и раскритиковал его, заявив, что президент США всегда нарушал обещания.