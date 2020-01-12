Тела погибших в авиакатастрофе в Иране сегодня прибудут в Украину

По данным авиакомпании, тела жертв катастрофы самолета, сбитого над Тегераном иранскими военными, в 12 часов прибудут в международный аэропорт "Борисполь", где состоится церемония прощания.

В воскресенье, 19 января, в Украину прибудут тела украинцев, погибших в авиакатастрофе самолета в Иране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу авиакомпании МАУ в Facebook.

"Доступ открыт для всех. Сбор у входа в терминал В 12:00. Попрощаться с погибшими можно с 13:00 до 19:00", - рассказали в МАУ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Иране завершилась идентификация всех украинцев, которые стали жертвами катастрофы самолета МАУ. В Офисе президента Украины заявляли, что тела погибших украинцев вернут в Украину 19 января.

Также РБК-Украина писало, что в Управлении государственной охраны предупредили о возможных ограничениях дорожного движения на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе аэропорта "Борисполь". Ограничения возможны из-за траурных мероприятий, посвященных возвращению тел украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране.