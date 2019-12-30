По вопросам России отстранен от должности советник Трампа

Источники агентства, ознакомленные с ситуацией, отмечают, что Пика отстранили от должности в пятницу, 17 января, из-за начатого против него расследования. Советника Трампа сопроводили из Белого дома.

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам России покинул свой пост через три месяца после того, как начал свою работу. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.

По сообщениям, Пик должен был сопровождать президента Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе в Швейцарии на следующей неделе.