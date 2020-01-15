Обоснование для импичмента Трампа демократы направили в Сенат

Также комитет опубликовал соответствующий документ, который занимает 111 страниц. В документе Трампа обвиняют в использовании президентских полномочий для давления на иностранное правительство (украинскую власть).

Представители Демократической партии США направили в Сенат подробное обоснование импичмента президента Дональда Трампа. Об этом говорится на сайте комитета по разведке Палаты представителей.

"Президент Дональд Трамп использовал официальные полномочия для давления на иностранное правительство, чтобы вмешаться в выборы в США ради собственных личных политических выгод. Затем он попытался скрыть этот замысел, помешав Конгрессу расследовать его нарушения", - указано в заявлении.

Также демократы подчеркивают, что импичмент президенту в США согласно конституции позволяется выносить в случае, когда лидер страны "совершает столь серьезные злоупотребления властью".