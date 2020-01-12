Добиться полного выяснения обстоятельств катастрофы МАУ намерены в СНБО

"Сегодня из Ирана прибыл самолет с телами украинцев, погибших в страшной авиакатастрофе.

Украина понесла невосполнимую потерю. Но сегодня у нас есть возможность достойно попрощаться с ними на родной земле. Глубокие соболезнования родным и вечная память погибшим. А наша работа не остановится до полного выяснения обстоятельств трагедии и наказания виновных", - написал Данилов.

Украина будет добиваться полного выяснения обстоятельств катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране и наказания виновных. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов написал в Facebook.