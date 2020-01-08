Международная конференция по Ливии открылась в Германии

Конференция проходит в Ведомстве федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель при участии как минимум десять глав государств и правительств.

В Берлине в воскресенье, 19 января, открылась Международная конференция по Ливии под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает РБК-Украина.