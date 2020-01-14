Посетить Украину может иранский руководитель расследования авиакатастрофы

Сообщается, что представитель Ирана встретится с руководством Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины.

Представитель Бюро по расследованию авиационных происшествий Ирана, руководящий расследованием катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в аэропорту Тегерана, может прибыть в Украину в течение недели. Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье Советом по безопасности на транспорте Канады (TSB).